Tom Dumoulin ispirato da Primoz Roglic. La rivelazione sul loro rapporto

Tom Dumoulin ispirato da Primoz Roglic anche per ritrovare la motivazione a correre. Tra i due compagni di squadra è nato un ottimo legame e lo stesso olandese racconta come il supporto di Primoz sia stato fondamentale per tornare a correre. Dumoulin si dice pronto per affrontare il resto della sua carriera ciclistica con una mentalità rinnovata. Su questo aspetto ha spiegato: “Per molte stagioni mi sono conformato alle esigenze degli altri. L’ho fatto per troppo a lungo. Non riuscivo a farmene una ragione e ho dovuto prendere la decisione di smettere per trovare la giusta prospettiva e il modo di gestire le cose diversamente”.

Tom Dumoulin ispirato da Primoz Roglic. La confessione

Il corridore olandese all’Equipe ha raccontato sul rapporto con Roglic: “Mi piace parlare con Primoz. Quando parli con lui dei tuoi problemi, ti ascolta. Non l’ho mai visto giudicare nessuno. Ti comunica le sue sensazioni, parla delle sue esperienze e quello che mi ha detto mi aiuterà a vivere il resto della mia carriera. Voglio vederla come un’avventura, una storia che scrivo per me e me soltanto. Qualcosa che sei abbastanza fortunato di sperimentare una volta sola nella vita e di cui devi accettare il meglio e il peggio”.