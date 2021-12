Van der Poel affronta un momento davvero nero. Il problema

Van der Poel affronta un momento davvero nero. Il dolore alla schiena continua a perseguitarlo e il corridore dovrà rinunciare alle gare in programma giovedì 30 dicembre a Loenhout in Belgio e il 2 gennaio del nuovo anno a Hulst in Olanda. Dai primi accertamenti medici, i risultati non sono buoni. Infatti, si sospetta un’ernia intervertebrale. La sua presenza ai Mondiali di Fayetteville è a forte rischio.

Van der Poel affronta un momento davvero nero. Le dichiarazioni

Van der Poel ha commentato: “È frustrante. Il problema esiste da un po’ di tempo e sono un po’ sollevato dal fatto che ci sia una causa identificabile che può essere risolta con un riposo e un trattamento extra. Tutti sanno che i Mondiali negli Stati Uniti sono il primo grande traguardo del 2022, ma non è certo l’unico né l’ultimo. Riprenderò le competizioni solo quando sarò completamente pronto. Se arrivo ai Mondiali, è meglio. In caso contrario, ci rivedremo alle classiche del Nord”.

Christoph Roodhooft a nome del team Alpecin-Fenix ha spiegato: “Si tratta di una battuta d’arresto, a nome del team Alpecin-Fenix, ma non c’è motivo di farsi prendere dal panico. I medici ci garantiscono una guarigione completa. Anche se ciò porterà a modificare le ambizioni per i Mondiali di ciclocross”.