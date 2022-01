Egan Bernal: un post che fa tirare un sospiro di sollievo

Egan Bernal è fuori pericolo. Fortunatamente il brutto incidente di cui è stato vittima nei giorni scorsi non avrà ripercussioni sulla sua mobilità. Il ciclista colombiano, dopo un periodo di degenza e riabilitazione di alcuni mesi, potrà tornare a correre come da lui ribadito in un post apparso sui suoi profili di Instagram e Twitter. Tuttavia il vincitore del Giro d’Italia 2021 ha fatto una rivelazione che, allo stesso tempo, lascia pietrificati e fa tirare un grosso sospiro di sollievo.

Egan Bernal: “Ho avuto il 95% di restare paraplegico…”



Il campione sudamericano, nel post affidato ai social in cui appare facendo il segno dell’ “ok”, ha diffuso delle parole che fanno comprendere come abbia rischiato di non poter più tornare in sella alla sua amata bici. Senza troppi giri di parole ha scritto: “Ho avuto il 95% di possibilità di diventare paraplegico e quasi di perdere la vita facendo ciò che amo di più”. Il campione sudamericano ha tenuto a ringraziare Dio, la sua famiglia e tutta l’equipe medica che lo ha seguito in questi momenti travagliati. Sotto l’immagine sono decine i commenti di affetto e i retweet di solidarietà nei suoi confronti, a dimostrazione del fatto che le sue gesta hanno un seguito di centinaia di persone.

Después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más me gusta hacer. Hoy quiero agradecer a Dios, a @ClinicaUsabana , a todos sus especialistas por hacer lo imposible, a mi familia, @mafemotas y a todos ustedes… — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) January 28, 2022