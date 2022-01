Fabio Aru ha contratto il Covid. Il messaggio di rassicurazione

Fabio Aru ha contratto il Covid. L’ex ciclista della Qhubeka Assos si trovava in vacanza in Sardegna a Villacidro e qui ha comunicato di aver contratto il virus. Il Cavaliere dei Quattro Mori e la sua famiglia hanno annunciato di stare bene e affronteranno la quarantena verso la guarigione in Sardegna.

Negli scorsi giorni Aru aveva raccontato il suo futuro e i suoi progetti, poi oggi il messaggio informando tutti i suoi sostenitori di aver contratto il virus.

Fabio Aru ha contratto il Covid. Il messaggio

Fabio Aru ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute con un messaggio sul suo profilo Instagram. Al riguardo l’ex corridore ha comunicato di aver contratto il virus. Sul suo profilo social ha scritto: “La nostra permanenza in Sardegna prosegue… Così così. Tutto è iniziato con del raffreddore, seguito da alcuni giorni di febbre alta, tosse insistente e forti dolori alle ossa. Da qualche ora iniziamo a star meglio, ed è questa la cosa più importante! Un grazie va alla nostra famiglia e ai nostri amici che, seppur da dietro una porta, non ci fanno mancare nulla!”.

Non resta quindi che fare degli auguri di una pronta guarigione a Fabio e alla sua famiglia.