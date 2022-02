Dove vedere Volta a la Comunitat Valenciana: streaming e diretta tv in chiaro?

Da mercoledì 2 a domenica 6 sarà in programma la Volta a la Comunitat Valenciana giunta alla 73.a edizione e che vede lo svizzero Stefan Kung detentore del titolo. Saranno presenti alcuni big che vorranno subito dire la loro in questo inizio di stagione come Vincenzo Nibali, Remco Evenepoel e Giulio Ciccone, Alejandro Valverde, Enric Mas e Jakob Fuglsang.

Domani si partirà da Les Alqueries, mentre domenica 6 si finirà a Valencia per un totale di 780,2 di km con tre tappe adatte più per i velocisti, una per gli scalatori e un’altra un pò più indecifrabile.

Volta a la Comunitat Valenciana, le cinque tappe

Tappa 1, mercoledì 2 febbraio: Les Alqueries – Torralba del Pinar (166,7 km)

Tappa 2, giovedì 3 febbraio: Bétera – Torrent (172,1 km)

Tappa 3, venerdì 4 febbraio: Alicante – Alto de Las Antenas del Maigmo Tibi (156,3 km)

Tappa 4, sabato 5 febbraio: Orihuela – Torrevieja (193,1 km)

Tappa 5, domenica 6 febbraio: Paterna – Valencia (92 km)

Dove vedere Volta a la Comunitat Valenciana

La corsa ciclistica spagnola Volta a la Comunitat Valenciana sarà visibile (sempre dalle ore 16) a partire dalla seconda tappa su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming (dalla prima tappa) su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale, ma anche su Discovery +.

