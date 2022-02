Quintana attacca indirettamente Froome e i chetoni. Ecco cosa è successo

Quintana attacca indirettamente Froome che vorrebbe abolire le bici da crono. Al riguardo in una conferenza stampa virtuale, il corridore colombiano ha espresso la sua posizione chiosando: “Non possono essere proibite o cambiate. Questa è la tecnologia e quello che succede. È come se le macchine di Formula 1 fossero bandite, ma queste macchina hanno le loro strade per allenarsi e gareggiare. Ci sono degli specialisti delle cronometro che non vincono mai in montagna o nelle volate, ma sono fortissimi nella loro disciplina, non possiamo vietarla. La tecnologia deve andare avanti, noi dobbiamo essere più cauti”.

Quintana attacca indirettamente Froome e si esprime sui chetoni

Quintana si esprime anche sui chetoni, spiegando: “Per i chetoni, come molte persone li chiamano, la maggior parte li condanna ed è meglio per noi. Sono favorevole ad una completa salute del corpo e con tutto quello che è naturale e questa è la mia opinione”. Non resta che seguire lo scorrere del tempo per scoprire come si evolveranno queste due dinamiche legate al ciclismo. Intanto, il corridore colombiano tornerà in sella alla sua bici per la corsa Parigi-Nizza in programma il prossimo 6 marzo. Ricordiamo che il corridore non sarà al via alla prossima edizione del Giro d’Italia.