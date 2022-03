Dove vedere Volta a Catalunya: streaming e diretta TV in chiaro?

Dal 21 al 27 marzo sarà in programma la Volta a Catalunya giunta all’edizione numero 101 e che nella scorsa stagione vide il trionfo del britannico Adam Yates (assente quest’anno). Sono sette le tappe con inizio oggi da Sant Feliu de Guíxols, per terminare domenica a Barcellona.

Le frazioni più importanti, dove presumibilmente si decideranno le sorti della classifica generale, saranno la terza e la quarta, dove entrambe prevedono un arrivo in salita rispettivamente a La Molina e Boí Taüll.

Tra i favoriti della corsa spagnola spiccano i nomi di Simon Yates, Richie Porte, Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Marc Soler, João Almeida, Nairo Quintana. Tra i ciclisti azzurri spiccano i nomi di Fausto Masnada, Sonny Colbrelli e Giulio Ciccone.

Volta a Catalunya, le sette tappe

Tappa 1 (21/3): Sant Feliu de Guíxols – Sant Feliu de Guíxols (171,2 km)

Tappa 2 (22/3): L’Escala – Perpignan (202,4 km)

Tappa 3 (23/3): Perpignan – La Molina (161,1 km)

Tappa 4 (24/3): La Seu d’Urgell – Boí Taüll (166,7 km)

Tappa 5 (25/3): La Pobla de Segur – Vilanova i la Geltrú (206,3 km)

Tappa 6 (26/3): Salou – Cambrils (167,6 km)

Tappa 7 (27/3): Barcellona – Barcellona (138,6 km)

Dove vedere Volta a Catalunya in tv e streaming

La corsa ciclista Volta a Catalunya sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), Eurosport Player, Discovery+ (scopri l’offerta) e GCN dalle ore 15.15. L’evento sarà visibile anche in streaming per poter vedere la corsa su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player, Discovery+ e GCN. Sarà anche possibile rivedere la gara On Demand su tutte le piattaforme.