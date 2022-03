Ciclismo oggi in TV: Vuelta Catalunya e classiche del nord, il meglio della settimana

Eccoci con la consueta rubrica del ciclismo oggi in TV, con cui scopriamo l’eventuale programmazione di tutte le corse settimanali. Dalle grandi classiche monumento alle corse a tappe sparse in Europa e nel Mondo. Il ciclismo è uno sport che non si ferma mai, come la sua trasmissione sui vari canali di divulgazione.

Una guida immediata ed utile per tutti gli appassionati di ciclismo che non vogliono perdersi neanche una pedalata dei propri beniamini.

Tutto il meglio del ciclismo oggi in TV

Continua il Tour of Hainan iniziato domenica 20 marzo e che può essere seguito attraverso informazioni e risultati su Eurosport, anche se non è prevista la diretta TV.

Da Lunedi 21 Marzo scatta la Vuelta Catalunya, corsa a tappa di 1 settimana del World Tour. Al via Valverde, Colbrelli, Carapaz, Quintana. La corsa può essere seguita Eurosport e sulla piattaforma digitale FloBikes.

Nibali, Van Der Poel, Ulissi e Thomas si sfideranno invece dal 22/03 alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali, per la quale sono previste ampie sintesi sul canale 58 del Digitale Terrestre RaiSport. Alcuni di questi protagonisti saranno al via anche del GP Industria di Larciano che andrà in scena domenica 27 Marzo e che avrà un’ampia sintesi sempre su RaiSport e la diretta testuale su ProCiclyngStats.

Iniziano anche le grandi classiche del nord e del pavé. Questa la programmazione settimanale:

23/03 Oxyclean Classic Brugge – DE Panne (EUROSPORT 2)

(EUROSPORT 2) 25/03 E3 Saxo Bank Classic (EUROSPORT 2)

(EUROSPORT 2) 27/03 Gent-Wevelgem in Flanders Fields (EUROSPORT 2)

Finalmente un appuntamento con cui poter restare sempre informati sulla programmazione di tutte le corse del ciclismo professionistico maschile e femminile, Giro d’Italia e Tour de France e tutti i più importanti appuntamenti della bicicletta.