Dove vedere Eschborn Frankfurt: diretta TV e streaming

Domenica 1° Maggio 2022 va in scena la Classica di Francoforte Eschborn-Frankfurt, ecco dove vedere la 59^ edizione della corsa tedesca in diretta TV e streaming.

Una gara aperta a diverse interpretazioni e che di solito vede il suo epilogo con una volata a ranghi ridotti tra velocisti in grado di resistere agli 8 colli da scalare. Non salite lunghissime o con pendenze proibite ma sempre in grado di fare una buona selezione. Si tratta di una corsa che si presta anche ai colpi di mano di passisti che potrebbero provare nel finale un attacco. Favorita la coppia della Intermarchè Kristoff (4 vittorie qui) e Girmay, che potrebbero anche giocare d’anticipo.

Molto attesi anche Philipsen (vincitore la scorsa stagione) e il nostro Giacomo Nizzolo che potrebbero dire la loro in volata.

Eschborn-Frankfurt, ecco dove vedere la classica del 1° Maggio

La Eschborn-Frankfurt sarà trasmessa in diretta su Eurosport (canale 210 di Sky e sulla piattaforma DAZN), con collegamento a partire dalle ore 15.00

L’evento sarà visibile anche in streaming su computer, tablet, smartphone e smart TV tramite le applicazioni di Eurosport Player e Discovery+ e GCN.

Non è prevista la trasmissione da parte di Rai Sport e Rai 2.