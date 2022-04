Dove vedere Giro delle Fiandre 2022: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Domenica 3 aprile alle ore 10 prenderà il via il Giro delle Fiandre giunto all’edizione numero 106 e che nella scorsa stagione ha visto il trionfo del danese Kasper Asgreen, bravo in volata ad avere la meglio sull’olandese Mathieu van der Poel.

Il percorso complessivo sarà di 272,5 km, con partenza da Anversa e arrivo a Oudenaarde (Belgio) dove mancherà la formazione Israel-Premier Tech che venerdì mattina ha ufficializzato la sua assenza alla corsa a causa di positività al Covid-19 di alcuni membri della propria squadra.

Giro delle Fiandre 2022, il percorso

17 muri e 7 tratti di pavé nel percorso del Giro delle Fiandre 2022. In programma domenica 3 aprile, la seconda grande classica Monumento dell’anno conferma ovviamente i suoi punti chiave, con alcune modifiche incentrate nella prima parte di corsa, con una sequenza di muri leggermente diversa dopo la partenza da Anversa. Dal quarto muro, si torna tuttavia sul tracciato ormai consolidato, che dopo 273 chilometri porterà il gruppo a Oudenaarde, con Vecchio Quaremont (che in totale viene affrontato tre volte) e Paterberg (da scalare due volte) in rapida successione, come giudici finali di una corsa che prevede circa 15 chilometri di pavé. (fonte: cyclingpro.net).

Muri Giro delle Fiandre 2022

Vecchio Kwaremont (2,2km, media 4%, max 11,6%, 1500m pavé)

Kortekeer (1000m, media 6,2%, max 11%)

Achterberg (1500m, media 4,4%, max 14%)

Wolvenberg (645m, media 7,9%, max 17,3%)

Molenberg (463, 7%, max 14,2%, 300m pavé)

Marlbouroughstraat (2040m, media 3%, max 7%)

Berendries (940m, media 7%, max 12,3%)

Valkenberg (540m, media 8,1%,max 12,8%)

Berg Ten Houte (1100m, media 6%,max 21%, pavé)

Kanarieberg (1000m, media 7,7%, max 14%)

Vecchio Kwaremont (2,2km, media 4%, max 11,6%, 1500m pavé)

Paterberg (360m, media 12,9%, max 20,3%, 360m pavé)

Koppenberg (600m, media 11,6%, max 22%, 600m pavé)

Steenbeekdries (700m, media 5,3%, max 6,7%)

Taaienberg (530m, media 6,6%,max 15,8%, 500m pavé)

Kruisberg (2500m, media 5%, max 9%, 450m pavé)

Vecchio Kwaremont (2,2km, media 4%, max 11,6%, 1500m pavé

Paterberg (360m, media 12,9%, max 20,3%, 360m pavé)

Dove vedere Giro delle Fiandre 2022 in tv e streaming

Il Giro delle Fiandre sarà visibile integralmente su Eurosport 1 (canale 210 del decoder Sky) a partire dalle ore 10.30, con il canale satellitare presente anche sulla piattaforma DAZN per i suoi abbonati. Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. Possibilità di streaming anche sui servizi di Sky Go, NOW TV, Tim Vision e Discovery +.

Ci sarà anche la possibilità di seguire la corsa in chiaro su Rai Sport (ch 227 del decoder e 57-58 del digitale terrestre), con collegamento dalle ore 10, per poi trasferirsi su Rai 2 dalle ore 15. Per gli appassionati in programma anche lo streaming gratuito su Rai Play.

Giro delle Fiandre 2021, gli highlights