Dove vedere Tour of the Alps 2022: streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Da lunedì 18 a venerdì 22 aprile sarà in programma il Tour of the Alps giunto alla quarantacinquesima edizione, su un percorso di 726,5 km, con partenza da Cles (Trento), e arrivo a Lienz (Austria). Nella scorsa edizione a trionfare fu il britannico Simon Yates (18h36’06”), davanti allo spagnolo Pello Bilbao e al russo Aleksandr Vlasov, giunti rispettivamente secondo e terzo a 58″ e a 1’06”.

Tour of the Alps 2022, le cinque tappe in programma

Lunedì 18 Aprile – Tappa 1: Cles – Primiero/S. Martino di Castrozza, 160,9 Km

Martedì 19 Aprile – Tappa 2: Primiero/S. Martino di Castrozza – Lana, 154,1 Km

Mercoledì 20 Aprile – Tappa 3: Lana – Niederdorf/Villabassa, 154,6 Km

Giovedì 21 Aprile – Tappa 4: Niederdorf/Villabassa – Kals am Grossglockner, 142,4 Km

Venerdì 22 Aprile – Tappa 5: Lienz – Lienz, 114,5 Km

Dove vedere Tour of the Alps 2022 in tv e streaming

Il Tour of the Alps sarà visibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre), ma sarà possibile anche anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport (canale 210 di Sky) disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming (gratuita) sia su RaiPlay che su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. SEGUI TOUR OF THE ALPS IN DIRETTA STREAMING SU DAZN