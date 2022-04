Malore per Garofoli. Il ciclista costretto a fermarsi svela il problema

Malore per Garofoli. Si tratta dell’ennesimo ciclista che in queste ultime settimane stanno avendo dei malori improvvisi che dopo tutti gli accertamenti del caso, sono costretti a fermarsi dall’attività sportiva. Garofoli, corridore dell’Astana era in sella alla sua bicicletta, quando ha accusato un malore e i soccorsi sono intervenuti tempestivamente. Il corridore dovrà ora stare fermo tre mesi e poi dopo ulteriori accertamenti potrà riprendere gradualmente.

Malore per Garofoli. Le dichiarazioni

Il corridore ha affidato il racconto al suo profilo Instagram dove ha scritto: “Nessuno colpisce duro come la vita. Passiamo il nostro tempo a programmare il nostro futuro, ad inseguire i nostri obbiettivi, senza renderci conto che le cose nella vita a volte non vanno come vorremmo e non possiamo farci nulla. Per fortuna o purtroppo, dopo un malore avvertito domenica scorsa in gara, sono andato al pronto soccorso per fare degli accertamenti, e mi è stata diagnosticata una miocardite acuta, un infiammazione del cuore, probabilmente causata dal covid-19. Per fortuna direi sono riuscito ad accorgermi per tempo, e seguendo le indicazioni del prof. Dello Russo Antonio e l’aiuto del dott. Roberto Corsetti, tutto supervisionato dal dott. Emilio Magni, potrò tornare più forte di prima. Ora devo armarmi di tanta pazienza, affronterò un lungo periodo di stop circa 3 mesi e dopo di che una ripresa graduale. Un grazie a tutte le persone che mi sono vicine e al team che mi ha dato tutto il sostegno”.

Non resta che fare gli auguri al corridore per una pronta guarigione.