Miocardite ciclismo: l’effetto di covid e vaccino sugli atleti professionisti

Miocardite e ciclismo, l’ennesimo caso inizia a spaventare. Anche Gianmarco Garofoli annuncia di essere affetto da miocardite acuta e dovrà fermarsi per alcuni mesi. Il giovane corridore dell’Astana Development aumenta la lista dei corridori che hanno avuto problemi cardiaci nel corso degli ultimi mesi.

Prima di lui era toccato anche a Diego Ulissi ed Elia Viviani, entrambi poi rientrati alle competizioni agonistiche dopo essersi fermati per un periodo e aver subito degli interventi. Significative poi sono anche le situazioni accorse a Tom Van Asbroeck e Sonny Colbrelli. Il belga della Israel si è fermato per una leggera trombosi venosa emersa dopo una caduta. L’italiano invece ha accusato un malore al termine della prima frazione della Volta Catalunya e si trova ancora ricoverato a Padova dove si sta tentando di comprenderne le cause.

Miocardite e ciclismo: uno spettro che incombe su tutti gli atleti?

La miocardite è un’infiammazione al muscolo cardiaco. Può presentarsi in diverse forme e quindi avere una sintomatologia differente. Anche la prognosi è sempre molto differenziata così come la capacità dell’organismo di guarirne completamente. Può interessare con insistenza sport di resistenza come la corsa e il ciclismo.

Nell’ultimo periodo è emersa la possibilità che ci possa essere una correlazione tra miocardite e covid. Uno studio statunitense ha rilevato come il rischio di un’infiammazione cardiaca sia 16 volte superiore per i pazienti affetti da covid e che la miocardite è associata al 20% delle morti improvvise dei giovani atleti. I rischi invece che questo accada a causa del vaccino sono molto inferiori a quelli durante la malattia stessa.

In Belgio è partito il programma COVIDEX per mezzo dell’Università di Liegi e rivolto esclusivamente agli atleti e nel ciclismo. Questo prevede lo studio su pazienti che hanno contratto il virus e che dovranno portare per 5 giorni un holter che permetterà di studiare il comportamento cardiaco in tutte le situazioni.