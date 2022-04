Problemi di salute per Jonathan Milan. Niente Fiandre per lui. Il comunicato

Problemi di salute per Jonathan Milan. Anche il corridore friulano del team Bahrain Victorious è costretto a dare forfait al Giro delle Fiandre che prenderà il via domani, domenica 3 aprile. Il corridore aveva già rinunciato alla Dwars door Vlaanderen-Attraverso le Fiandre di mercoledì scorso. La formazione sarà quindi guidata dal leader Matej Mohorič. Al suo fianco ci saranno: Jan Tratnik, Dylan Teuns, Heinrich Haussler, oltre a Filip Maciejuk,Jasha Sutterlin e Fred Wright.

Non resta quindi che darsi appuntamento a domani, domenica 3 aprile, quando ci sarà la partenza del Giro delle Fiandre e scopriremo come si comporterà in corsa la formazione del team Bahrain Victorius. Chi sarà il corridore che riuscirà a trionfare, portando la prestigiosa vittoria a casa? Non dimentichiamoci che questo sarà un mese ricco di Classiche del Nord.

Problemi di salute per Jonathan Milan. Il comunicato

Il Team Bahrain Victorius ha dato comunicazione dell’assenza del corridore al Giro delle Fiandre tramite un post su Twitter. Qui, si legge: “Jonathan Milan non ha potuto partecipare alla Dwars door Vlaanderen a causa di un malanno e per questo non sarà pronto per correre alla Ronde van Vlaanderen”.

Non resta quindi che fare, anche a questo corridore, gli auguri di una pronta guarigione.