Cronometro Uomini Elite, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere Campionati Italiani

Oggi pomeriggio dalle ore 14.30 presso il Velodromo di San Giovanni al Natisone (Udine), sarà in programma la Cronometro Uomini Elite, gara valevole per i Campionati Italiani 2022, con il grande favorito per la vittoria finale che corrisponde al nome di Filippo Ganna, ma attenzione anche a Matteo Sobrero (campione uscente), Edoardo Affini, Mattia Cattaneo e Antonio Tiberi, anche se non sono da escludere sorprese.

Cronometro Uomini Elite, il percorso

Nella prima metà del percorso i corridori si dirigeranno costantemente verso nord pedalando per lo più su lunghi rettilinei, interrotti da pochissime curve, con la strada che sarà praticamente sempre pianeggiante (in realtà si sale in maniera molto leggera, ma il dislivello è praticamente impercettibile). Questa prima parte si concluderà vicino a Cividale del Friuli, dove si svolterà per ritornare verso San Giovanni al Natisone percorrendo sempre lunghi rettilinei, che permetteranno agli specialisti di sviluppare alte velocità, e incontrando poche difficoltà planimetriche, con la strada che questa volta sarà in leggerissima discesa. Giunti a Oleis, dopo circa 25 chilometri di gara, si svolterà a sinistra per prendere la strada che porterà fino all’Abbazia di Rosazzo, posta in cima a un breve strappo di nemmeno un chilometro che proporrà pendenze interessanti e che potrà spezzare il ritmo dei corridori, che dovranno essere bravi a rilanciare l’andatura. Dopo una leggera discesa di circa tre chilometri, gli ultimi 4000 metri fino al Velodromo saranno invece pianeggianti, con solo un paio di curve nel finale. (fonte: cyclingpro.net)

Dove vedere Cronometro Uomini Elite, Campionati Italiani

La Cronometro Uomini Elite sarà visibile su Rai Sport (canale 227 del decoder Sky e canale 58 del digitale terrestre), ma attualmente non è prevista la diretta della gara, ma bensì solamente la differita a partire dalle ore 22.40, compreso lo streaming (gratuito) da parte di RaiPlay.

Matteo Sobrero, campione italiano Crono Elite 2021