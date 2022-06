Dove vedere Giro del Belgio 2022: diretta TV e streaming

Continua il programma delle corse di avvicinamento al prossimo Tour de France che scatterà dalla Danimarca il 1° Luglio, ecco dove vedere il Giro del Belgio – Baloise Belgium Tour 2022 in diretta TV e streaming. Una corsa per velocisti, finisseur e cronoman che spesso ha premiato proprio gli specialisti di quest’ultima tipologia nella classifica generale. Quest’anno però, anche a causa della concomitanza con altre corse, molti hanno deciso di non correre qui in Belgio e il pronostico su chi possa trionfare è molto aperto.

Una corsa a tappe di quasi una settimana che si preannuncia combattutissima e vissuta sul filo della velocità estrema e della prestazione a cronometro.

Giro del Belgio 2022, ecco dove vedere il Baloise Belgium Tour

Si comincerà mercoledi 15 Giugno fino a domenica 20 Giugno. Le tappe regine saranno quella del 17/06, una cronometro nella cittadina di Zichem e quella del giorno dopo con partenza ed arrivo a Durbuy, un percorso mosso e nervoso adatto a stoccate da finisseur. Sarà possibile seguire la corsa tutti i giorni in diretta su Eurosport a partire dalle ore 15 e fino alla conclusione di ogni tappa.

Si ricorda che Eurosport fa parte della piattaforma DAZN (Segui tutto il meglio del ciclismo su DAZN, attiva ora) e che la trasmissione del Giro del Belgio non è prevista sui canali RAI.