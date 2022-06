Dove vedere Giro d’Italia donne: diretta TV e streaming

Ecco dove vedere il Giro d’Italia donne 2022 in diretta TV e streaming. L’edizione di quest’anno si preannuncia molto combattuta e con un percorso che lascia aperte diverse interpretazioni e modi di correre. molto attese le nostre Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli e Marta Cavalli che già hanno dato spettacolo nelle classiche di primavera e vogliono confermarsi sulle strade di casa. Agguerrita anche la componente straniera con Van Vleuten, Vos, Brand, Kopecky e Spratt a rappresentare il meglio del ciclismo rosa mondiale.

Saranno 9 le tappe in linea più il prologo di Cagliari del giorno 30 Giugno:

(30/06): Cagliari-Cagliari (4,7 km – Crono) (01/07): Villasimius-Tortolì (106,5 km) (02/07): Cala Gonone-Olbia (113,4 km) (03/07): Giorno di riposo (04/07): Cesena-Cesena (120,9 km) (05/07): Carpi-Reggio Emilia (126,1 km) (06/07): Sarnico-Bergamo (114,7 km) (07/07): Prevalle-Passo Maniva (113,4 km) (08/07): Rovereto-Aldeno (104,7 km) (09/07): San Michele All’Adige-San Lorenzo Dorsino (112,8 km) (10/07): Abano Terme-Padova (90,5 km)

Giro d’Italia donne, dove vedere tutte le dieci tappe in diretta TV e streaming

Il 30 Giugno scatta da Cagliari il Giro d’Italia donne, ecco come seguire in diretta televisiva e streaming la caccia alla maglia rosa delle donne. La corsa sarà trasmessa con una diretta streaming di circa due ore su RaiPlay e ogni giorno in diretta dalle ore 14:30 anche su Eurosport. Si ricorda che Eurosport fa parte della piattaforma DAZN.

