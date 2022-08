Chris Froome elogia Valverde: “Lui è un esempio stimolante”

Chris Froome elogia Valverde che a 42anni partecipa ancora con grande entusiasmo, tenacia e competitività alle grandi corse a tappe. Il corridore spagnolo attualmente sta correndo la Vuelta di Spagna, ma già da diversi mesi ha annunciato il suo ritiro al termine della stagione.

Chris Froome elogia Valverde. Le dichiarazioni del britannico.

Chris Froome ha elogiato Valverde, come riportato da VeloNews, chiosando: “Lui è un esempio stimolante per tanti corridori In particolare per quelli più vecchi. È bello vedere che è ancora possibile essere competitivi a quell’età. Valverde è stato una parte importantissima del ciclismo spagnolo e sono sicuro che rimarrà tale anche in futuro, in un modo o nell’altro. In questo momento è incredibile vedere le differenze di età che ci sono in gruppo in questo momento. Ci sono ragazzi che vi entrano all’inizio dei loro 20 anni e si esibiscono subito al massimo livello, e allo stesso tempo abbiamo uomini come Valverde, che ha 42 anni e che è ancora davanti a lottare per le vittorie”.

Al termine di questa stagione ciclistica sono diversi i ritiri annunciati e i ciclismo andrà a perdere corridori che nel corso degli anni, sono stati dei grandissimi protagonisti e professionisti in sella alla loro bicicletta.