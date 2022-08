Nibali svela il suo obiettivo alla Vuelta. E su Pogacar e le nuove leve…

Nibali svela il suo obiettivo alla Vuelta di Spagna, l’ultima della sua carriera, visto che al termine della stagione ciclistica attuale si ritirerà dal ciclismo professionistico. Lo Squalo dello Stretto vuole ottenere il massimo da questa grande corsa a tappe. Al riguardo, ha svelato ai microfoni di Marca: “L’obiettivo, da quando La Vuelta è apparsa sul mio calendario, è comunque sempre stato quello di vincere una tappa qui, oltre ad aiutare la squadra e Miguel Ángel Lopez. Sto vivendo quest’ultima Vuelta in modo speciale. Sento l’affetto della gente. I tifosi mi trattano bene. Voglio fare del mio meglio per cercare di ottenere una vittoria in modo che i fan possano godersela”.

Nibali svela il suo obiettivo alla Vuelta e parla delle nuove leve

Tra qualche mese calerà il sipario sulla stagione ciclistica 2022 e per Vincenzo Nibali, conosciuto come Lo Squalo dello Stretto arriverà il momento di appendere la bici al chiodo. Il suo addio al ciclismo professionistico come corridore è stato annunciato durante il Giro d’Italia. Nibali lascerà un palcoscenico importante che corsa dopo corsa, sta facendo risaltare il talento di diversi corridori. Al riguardo il messinese ha chiosato: “I giovani sono forti. Bernal, Pogacar, Evenepoel… vincono molto, molto presto. Il migliore? Pogacar. È il più completo. Va bene nelle cronometro, nelle classiche, nei grandi giri… è incredibile!”