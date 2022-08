Dove vedere Giro di Germania 2022: streaming e diretta TV Eurosport o Rai Sport?

Da mercoledì 24 a domenica 28 agosto si disputerà il Giro di Germania che nella scorsa stagione vide il trionfo del ciclista di casa Nils Politt davanti al connazionale Pascal Ackermann e al norvegese Alexander Kristoff.

Giro di Germania 2022, il percorso

La corsa si aprirà quindi con un prologo di soli 2600 metri nel centro di Weimar, una prova che si preannuncia veloce e poco tecnica, che favorirà i corridori potenti ma che non farà registrare grandi distacchi. Da Weimar si ripartirà il giorno seguente per la prima frazione in linea, che attraverserà la Turingia per concludersi dopo 171,7 chilometri a Meiningen, per una giornata che, nonostante alcune salite nel tratto centrale e qualche breve strappo nella seconda parte, dovrebbe essere preda dei velocisti visti i venti chilometri conclusivi pianeggianti. Sprinter che, invece, difficilmente saranno protagonisti nella Meinigen – Marburg, tappa più lunga di questa edizione con i suoi 200,7 chilometri, dato che nel finale saranno presenti diversi brevi strappi che dovrebbero favorire gli attacchi e selezionare il gruppo.

La tappa regina del Giro di Germania 2022 sarà però la penultima, che partirà da Friburgo e terminerà a Schauinsland, nella Foresta Nera, dopo 148,9 chilometri. Nonostante un tracciato per lo più pianeggiante e senza particolari asperità, infatti, gli ultimi dodici chilometri saranno in salita, con l’arrivo posto a più di 1200 metri di quota. Chi trionferà su questo traguardo avrà buone possibilità di portarsi a casa il successo finale, anche se non sarà assolutamente da sottovalutare la frazione finale, che andrà da Schiltach a Stoccarda. Una giornata da più di 3000 metri di dislivello e dal percorso piuttosto movimentato, con un circuito finale (da ripetere per tre volte) caratterizzato dallo strappo di Herdweg, che raggiungerà una pendenza massima del 16%. (fonte: cyclingpro.net)

Giro di Germania 2022, le tappe

Prologo (24/08): Weimar – Weimar (2,6 km, crono)

Tappa 1 (25/08): Weimar – Meinigen (171,7 km)

Tappa 2 (26/08): Meinigen – Marburg (200,7 km)

Tappa 3 (27/08): Friburgo – Schauinsland (148,9 km)

Tappa 4 (28/08): Schiltach – Stoccarda (186,6 km)

Giro di Germania 2022, dove vedere in tv e streaming

Il Giro di Germania si potrà seguire a pagamento in streaming su Eurosport player, Discovery + e GCN +. Non è prevista nè la visione in chiaro , nè lo streaming gratuito.