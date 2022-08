Vuelta Tappa 10, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 10 in programma domani, martedì 30 agosto. La Vuelta di Spagna riparte dopo il secondo lunedì di riposo. I corridori affronteranno la decima frazione, una cronometro breve di 30 chilometri da Elche ad Alicante. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Evenepoel, Primoz Roglic, Joao Almeida, Affini, Plapp, Cavagna, Mader. La partenza del primo corridore è fissata per le 14.40, mentre la partenza della maglia rossa Remco Evenepoel è fissata per le 16.55.

Vuelta Tappa 10, il percorso della cronometro

Sarà una cronometro breve, di soli 30 chilometri, totalmente pianeggiante dove gli scalatori potrebbero soffrire. La parte finale della corsa contro il tempo è esposta sul mare. L’andamento delle temperature potrebbe influenzare la corsa. Chi sarà il corridore a vincere la corsa contro il tempo?

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli utenti ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv. La risposta è sì. Infatti, la diretta integrale partirà dalle 14.30 su Eurosport 1. Per gli appassionati di ciclismo, sarà possibile seguire anche la diretta streaming video collegandosi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus.

Non resta che gustarsi la cronometro di domani, per scoprire chi saranno i corridori a contendersi la vittoria della decima frazione della Vuelta di Spagna.