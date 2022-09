Vuelta Tappa 16, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 16, in programma oggi martedì 6 settembre. Ci avviamo alla terza e ultima settimana della corsa a tappe in terra spagnola. I corridori affronteranno la Sanlùcar de Barrameda – Tomares, frazione di 189,4 km pressoché pianeggiante. La partenza della sedicesima tappa è fissata per le ore 13, mentre l’arrivo è previsto intorno alle ore 17.44. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Groves, Pedersen, Merlier e Ackermann.

Vuelta Tappa 16, il percorso

La frazione odierna si presenta pianeggiante, e non ci sono variazioni altimetriche significative. Un piccolo strappetto si trova a 10km dal traguardo. La tappa si presenta favorevole ad un arrivo in volata.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è si. Infatti la sedicesima tappa della Vuelta di Spagna sarà trasmessa in diretta integrale su Eurosport 1, a partire dalle 14.30. Per gli utenti, ci sarà la possibilità di seguire la tappa anche in diretta video streaming. In questo caso sarà necessario collegarsi sulle piattaforme Eurosport Player, Dazn e Discovery Plus. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Non resta quindi che attendere la partenza della tappa per gustarsi tutte le emozioni chilometro dopo chilometro.