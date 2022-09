Vuelta Tappa 14, orari, favoriti, diretta tv e info streaming

Vuelta Tappa 14, in programma oggi, sabato 3 settembre. I corridori affronteranno la Montoro-Sierra de La Pandera, frazione di 160,3 chilometri. La partenza è fissata per le 13.05, mentre l’arrivo è previsto tra le 17.15 e le 17.45. Per quel che riguarda i favoriti, occhi puntati su Remco Evenepoel, Roglic, Mas e Ayuso.

Vuelta Tappa 14, il percorso

La quattordicesima frazione della Vuelta di Spagna si presenta corta, ma molto mossa, con un finale in salita. I primi 90km saranno totalmente pianeggianti, poi si sale il terza categoria di Puerto Siete Pilillas. Successivamente, i corridori affronteranno prima il Puerto de Los Villares, 10 chilometri al 5.5% di media con vetta al chilometro 148, poi il Sierra Pandera, 8 chilometri al 7.8% di media e 15 di massima.

Vuelta, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv, ma solo sottoscrivendo un abbonamento e a pagamento. La tappa infatti sarà visibile in diretta integrale su Eurosport 1 dalle ore 14:30. Per gli utenti ci sarà anche la possibilità di seguire la tappa in diretta streaming video. In questo caso, sarà necessario collegarsi sulle piattaforme Eurosport Player, Discovery+, GCN, DAZN, Sky Go e NOW sempre dalle 14:30.

Non resta quindi che continuare a seguire la Vuelta di Spagna, per scoprire chi sarà il corridore che conquisterà la maglia rossa.