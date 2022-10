Dove vedere Parigi-Tours 2022: streaming gratis e diretta tv Rai o Eurosport?

Domenica 9 ottobre sarà in programma la 116esima edizione della Parigi-Tours con partenza da Chartres e arrivo a Tours (Francia) per complessivi 213,5 km. Nella scorsa stagione a trionfare fu il francese Arnaud Demare che in volata ebbe la meglio sul connazionale Franck Bonnamour e il belga Jasper Stuyven.

Saranno presenti 14 team WorldTour, 6 Professional e 4 Continental; sarà una gara molto particolare perchè lasceranno ufficialmente il ciclismo Vincenzo Nibali, Alejandro Valverde e Philippe Gilbert.

Dove vedere Parigi-Tours in tv e streaming

La Parigi-Tours sarà visibile in chiaro su Rai Sport + HD (canale 227 del decoder Sky e 58 del digitale terrestre) a partire dalle ore 15.40 ma sarà possibile anche anche una seconda opzione, ovvero quella di Eurosport (canale 210 del decoder Sky) disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli abbonati.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming (gratuita) sia su RaiPlay che su Eurosport Player, il canale streaming a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. SEGUI LA PARIGI-TOURS IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

