Dove vedere Tour Down Under, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Da martedì 17 a domenica 22 gennaio sarà in programma la Tour Down Under (partenza da Adelaide, finale a Mount Lofty) che torna dopo due stagioni di stop causa Covid-19 e che sarà il primo grande appuntamento ciclistico della stagione.

Nell’ultima edizione a trionfare fu l’australiano Richie Porte, davanti all’azzurro Diego Ulissi e al tedesco Simon Geschke, giunti rispettivamente secondo e terzo.

Tour Down Under, il percorso

Partenza il 17 gennaio con il prologo di Adelaide, 5,5 chilometri lungo un tracciato ricco di curve ideale per gli specialisti più tecnici.

Seconda tappa con arrivo a Tanuda lungo un percorso mosso che potrebbe essere funzionale ad una fuga ma, nel caso le squadre degli sprinter decidessero di tenere chiusa la gara, ecco un arrivo ideale per una volata.

La terza tappa, da Brighton a Victor Harbor sarà il terreno ideale per scatenare le ruote veloci: tenetevi pronti alla volatona finale. Quarta frazione con partenza da Norwood ed arrivo a Campbelltown in cui vedremo in azione i big della corsa: la salita di Corkscrew, breve ma dura, posta ai meno 7 chilometri può essere il punto dove focalizzare un attacco.

Nella penultima frazione, da Port Willunga a Willunga Township ecco un arrivo il leggera salita in cui potrà trionfare o un finisseur o un velocista in grado di resistere agli strappetti.

La tappa conclusiva, con partenza Port Willunga – Willunga Township, segnerà le sorti della classifica generale per via della salita al Mount Lofty, da ripetere per ben cinque volte, che scremerà il gruppo dei big sancendo il vincitore del Tour Down Under 2023. (fonte: ciclonews.biz)

Dove vedere Tour Down Under in tv e streaming

Il Tour Down Under sarà visibili come nelle ultime stagioni dai canali Eurosport ed Eurosport 1 (canale 210 e 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la corsa ciclistica australiana in streaming su Eurosport Player, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzione saranno rappresentate da Tim Vision e Discovery +.

Tour Down Under 2023: le tappe

17 gennaio 2023– Prologo: Adelaide – Adelaide (5,5 km, crono)

18 gennaio 2023 – Tappa 1: Tanuda – Tanuda (150 km)

19 gennaio 2023– Tappa 2: Brighton – Victor Harbor (156 km)

20 gennaio 2023 – Tappa 3: Norwood – Campbelltown (118,5 km)

21 gennaio 2023 – Tappa 4: Port Willunga – Willunga Township (135,3 km)

22 gennaio 2023 – Tappa 5: Unley – Mount Lofty (114 km