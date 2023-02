Ciclismo, dove vedere Clasica de Almeria: diretta tv e streaming live

Sabato 12 Febbraio 2023 va in scena la Clasica de Almeria, altra corsa di un giorno su territorio iberico, appuntamento consueto per il calendario ciclistico di inizio stagione, scopri dove vedere la corsa in diretta tv e streaming live.

Partenza da Puebla de Vicar e arrivo a Roquetas de Mar dopo 190 chilometri non durissimi ma neppure totalmente pianeggianti. Saranno infatti da affrontare l’Alto de Celin e l’Alto de Fuente Marbella, anche se molto lontano dal traguardo, e queste salite più che fare la differenza in termini di distacco potrebbero restare nelle gambe di chi dovrà poi sostenere il probabilissimo arrivo in volata. Il grande ciclismo inizia a fare sul serio.

Lo scorso anno vinse il norvegese Kristoff, all’ora capitano della Intermarché, chiamato oggi invece a sostenere i colori della nuova squadra Uno X. I battutti furono Nacer Bouhanni ed il nostro Giacomo Nizzolo che qui aveva vinto nel 2021.

Clasica de Almeria: i favoriti dell’edizione 2023

De Lie Arnaud (Lotto Dsn) *****

Gaviria Fernando (Movistar) ****

Girmay Biniam (Intermarché) ***

Walscheid Max (Cofidis) **

Meeus Jordi (BORA) **

Nizzolo Giacomo (Israel) *

Coquard Brian (Cofidis) *

Garcia Cortina Ivan (Movistar) *

Clasica de Almeria 2023, dove vedere la corsa di un giorno spagnola

La Clasica de Almeria si disputa domenica 12 Febbraio 2023 in Spagna e sarà visibile in diretta streaming su Eurosport dalle ore 15:15. Per utilizzare il servizio è sufficiente scaricare l’APP su un dispositivo mobile e sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale.