Ciclismo, dove vedere Omloop Het Nieuwsblad 2023: diretta TV e streaming

Ecco il grande ciclismo delle pietre nel nord Europa, vediamo dove vedere la prima classica del pavè di questo 2023 l’Omloop Het Nieuwsblad in diretta tv e streaming.

Una corsa che si manifesta orfana dei due grandi protagonisti del ciclocross mondiale Wout Van Aert e Mathieu Van Der Poel attesi anche dalle sfide su strada. Van Aert si aggiudicò l’edizione 2022 piegando la resistenza di una decina di compagni di fuga e arrivando in solitario al traguardo.

Attesissimo quest’anno sarà Tom Pidcock del team INEOS che potrebbe beneficiare dell’assenza dei due rivali. Occhio invece a quei velocisti in grado di resistere su cotes e pavè e che potrebbero poi far valere le doti di sprint in caso di arrivo a ranghi quasi compatti. In questo caso i nomi da tenere d’occhio saranno l’espertissimo Kristoff e il giovane De Lie.



DOVE VEDERE OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2023 IN DIRETTA TV E STREAMING

La corsa si disputerà domani sabato 25 febbraio in Belgio e rappresenta l’esordio stagionale del ciclismo mondiale nelle classiche del Nord. Sarà possibile seguire la gara in diretta du Eurosport oppure in streaming sempre attraverso l’app di Eurosport scaricabile su ogni apparecchio mobile dalle ore 14:30.

L’Italia può contare su Trentin, Ballerini e Mozzato accreditato del ruolo di outsider.