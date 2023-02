Dove vedere Volta a la Comunitat Valenciana 2023, streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Da mercoledì 1 a domenica 5 febbraio sarà in programma la corsa ciclistica Volta a la Comunitat Valenciana (74.a edizione) composta da cinque tappe con partenza da Orihuela e arrivo a Valencia. Nella scorsa stagione a trionfare fu il russo Alexsandr Vlasov, davanti al belga Remco Evenepoel e lo spagnolo Carlos Rodriguez.

Sei i ciclisti azzurri che dovrebbero partecipare alla corsa spagnola: Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Matteo Fabbro (BORA-Hansgrohe), Christian Scaroni, Samuele Battistella (Astana Qazaqstan Team), Riccardo Lucca e Samuele Zoccarato (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè).

Volta a la Comunitat Valenciana 2023, le cinque tappa in programma

Prima tappa (01/02), Orihuela – Altea (189.4 km)

Seconda tappa (02/02), Novelda – Alto de Pinos (178.2 km)

Terza tappa (03/02), Bétera – Sagunto (145.1 km)

Quarta tappa (04/02), Burriana – Alto de la Cueva Santa (181.6 km)

Quinta tappa (05/02), Paterna – Valencia (93.2 km)

Dove vedere Volta a la Comunitat Valenciana 2023 in tv e streaming

La Volta a la Comunitat Valenciana sarà visibile sul canale Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky e disponibile anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati). Inoltre ci sarà la possibilità di seguire la corsa ciclistica australiana in streaming su Eurosport.it, il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento annuale o mensile, ma altre opzioni saranno rappresentate da Discovery +, Sky Go, NOW Tv e GCN.