Tour of Oman 2023, tappe, diretta tv e info streaming

Il Tour of Oman 2023 prenderà il via sabato 11 febbraio che si concluderà il 15. La corsa prevede cinque tappe con un percorso abbastanza duro per i corridori. Saranno al via 18 squadre: nove WorldTour, sei Professional, due Continental e una selezione nazionale di corridori omaniti. Tra i corridori big, saranno presenti corridori: Jan Hirt, Tim Merlier, Fausto Masnada, Alexey Lutsenko, Mark Cavendish, Pascal Ackermann, Davide Formolo, Emanuel Buchmann, Ivan Sosa, Andrea Vendrame, Oliver Naesen e Thomas De Gendt.

Questo il calendario completo delle tappe:

11 febbraio, Tappa 1: Al Rustaq Fort – Oman Convention & Exhibition Center (OCEC)

12 febbraio, Tappa 2 (12): Sultan Qaboos Sports Complex – Quarayyat

13 febbraio, Tappa 3 (13): Al Khobar – Jabal Haat

14 febbraio, Tappa 4 (14): Izki – Yitti Hills

15 febbraio, Tappa 5 (15): Samail “Al Feyhaa Resthouse” – Jabal Al Akhdhar (Green Mountain)

Chi sarà il corridore a tagliare per primo il traguardo di quest’edizione del Tour of Oman?

Tour of Oman 2023, diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La risposta è no. Purtroppo al momento questa corsa non avrà una copertura televisiva in Italia, nè in diretta tv, nè in streaming. Non resta quindi che tenersi aggiornati nei siti di ciclismo per scoprire chi saranno i corridori che andranno a comporre il podio finale, tappa dopo tappa.