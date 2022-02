Ciclismo, dove vedere Tour of Oman: TV, streaming gratis e diretta testuale

Dopo due anni di assenza dal calendario torna il Tour of Oman e prima di scoprire dove vedere la breve corsa a tappe mediorientale un breve focus sulla corsa.

Il Tour of Oman è sempre stato, dal 2010 anno della sua creazione, un appuntamento ambito per la preparazione della stagione ciclistica. Qui in passato hanno corso e vinto big del calibro di Froome, Nibali, Contador e Cancellara. L’assenza dal calendario a causa del Covid-19 ha un pò raffreddato l’interesse verso questa corsa, che in ogni caso mostra una start list di assoluto valore.

L’interesse è tutto per il ritorno alle corse di Mark Cavendish dopo il brutto incidente in pista. Qui il funambolo inglese troverà avversari del calibro di Gaviria e Gibbons che metteranno subito alla prova la sua condizione nei prevedibili arrivi in volata in mezzo al deserto.

Dove vedere Tour of Oman 2022: Masnada ci prova

Interessante sarà anche verificare la condizione di Fausto Masnada che cercherà il successo nella tappa più dura della Green Mountain e molto probabilmente nella generale.

Non è prevista in Italia la trasmissione della corsa nè in diretta TV e neanche su qualche piattaforma streaming. Sarà possibile però seguire le dirette testuali su canali tematici come Pro Cycling Stats e SpazioCiclismo.