Parigi-Nizza 2023, orari, tappe, diretta tv e info streaming

Parigi-Nizza 2023 si correrà domenica 5 marzo con diverse novità tra cui la cronosquadre. Sarà composte da otto tappe con nessun giorno di riposo. Occhi puntati sui corridori Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar che saranno protagonisti di una grande sfida.

Saranno presenti 18 formazioni WorldTour, a cui vanno aggiunte la Lotto Dstny, la TotalEnergies, l’Israel-Premier Tech e l’Uno-X Pro Cycling Team. Non ci saranno al via team italiani, ma ci saranno otto corridori azzurri.

Questo il calendario completo delle tappe:

(05/03) Tappa 1: La Verriere – La Verriere (169,4 km)

(06/03) Tappa 2: Bazainville – Fontainebleau (163,7 km)

(07/03) Tappa 3: Dampierre-en-Burly – Dampierre-en-Burly (cronosquadre – 32,2km)

(08/03) Tappa 4: Saint-Amand-Montrond – La Loge des Gardes (164,7 km)

(09/03) Tappa 5: Saint-Symphorien-sur-Coise – Saint-Paul-Trois Chateaux (212,4 km)

(10/03) Tappa 6: Tourves – La Colle-sur-Loup (197,4 km)

(11/03) Tappa 7: Nice – Col de la Couillole (142,9 km)

(12/03) Tappa 8: Nice – Nice (118,4 km).

Parigi-Nizza 2023, Diretta tv e info streaming

Per tutti gli appassionati di ciclismo ci sarà la possibilità di seguire l’evento in diretta tv? La Parigi-Nizza verrà trasmessa su Eurosport, Eurosport Player, Sky Go, Discovery+, Now Tv e per tuti gli abbonati di Dazn. Ricordiamo che si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento. Il collegamento con la corsa inizierà alle ore 15.10. Per quel che riguarda la diretta tv in chiaro si è ancora in attesa del palinsesto di RaiSport.