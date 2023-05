Ciclismo, dove vedere Vuelta a Burgos Feminas 2023: diretta tv e streaming live

Continua il calendario del ciclismo femminile con la Vuelta a Burgos Feminas 2023, gara inserita nel calendario World Tour. Con un Giro d’Italia maschile falcidiato dal Covid il ciclismo cerca un pò di spettacolo e soprattutto pace sulle strade spagnole in cui saranno impegnate le ragazze del gruppo.

Saranno quattro le tappe che promettono un grandissimo spettacolo:

Quintanaortuna – Medina de Pomar (115,6km) Sotresgudo – Lerma (118,9km) Caleruega – Aranda de Duero (112,7km) Tordomar – Lagunas de Neila (121,5km)

I nostri colori saranno egregiamente rappresentati da Silvia Persico, Chiara Consonni, Erica Magnaldi, Letizia Paternoster che cercheranno di mettersi in mostra ciascuna sul proprio terreno di competenza. Favorita numero uno la dominatrice della stagione Demi Vollering.

Dove vedere Vuelta a Burgos Feminas 2023 in diretta tv e streaming live

La Vuelta a Burgos Feminas 2023 si correrà da mercoledi 18 maggio a sabato 21 maggio sulle assolate strade della provincia di Burgos in Spagna. La corsa non sarà trasmessa in chiaro da nessuna emittente nazionale. Sarà possibile però seguire l’evento in diretta tv su Eurosport (ogni giorno dalle ore 14:30) dopo aver sottoscritto l’abbonamento mensile oppure annuale. La gara può essere seguita anche in streaming live sempre su Eurosport dopo aver scaricato l’app su un qualsiasi dispositivo mobile che supporti la piattaforma.