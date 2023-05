Ciclismo, GP Industrie del Marmo 2023: percorso, curiosità e orario

Edizione numero trentaquattro del GP Industrie del Marmo 2023. La corsa era tornata già lo scorso anno dopo due stagioni di assenza dal calendario UCI a causa delle impellenti restrizione per l’epidemia del Covid 19.

Corsa di categoria 1.2U in cui si metteranno in mostra i migliori giovani talenti del panorama internazionale. Il vincitore dello scorso anno Alessio Martinelli ha trovato posto da professionista nella Green Project-Bardiani ottenendo già ottimi risultati nelle corse di maggiore caratura.

Il GP Industrie del Marmo 2023 fa parte di un calendario di gare italiane categoria 1.2U di grande prestigio e al quale appartengono anche appuntamenti come il Trofeo Piva e il Belvedere.

GP Industrie del Marmo 2023: percorso e tutte le informazioni sulla corsa

Oltre 174 chilometri per questa corsa con partenza da Marina di Carrara e arrivo nella stessa cittadina toscana. I primi 142 chilometri in un circuito da ripetere 3 volte e in cui si affronterà la salita di Ponti di Vara (5km al 4%), necessaria per rendere dura la corsa. Ultimi trenta chilometri invece sarà sempre la stessa salita a scandire l’evolversi della contesa, ma a metà della discesa invece di andare a valle si svolterà verso Bedizzano affrontando una ripida ascesa di 2,6 chilometri al 6% che lancerà verso il traguardo chi avrà gambe e voglia per attaccare.

Già annunciata la presenza della Green Project-Bardiani, del Team Colpack Ballan e della Gallina Ecotek con una stratlist ancora tutta da confermare. Sarà possibile seguire la corsa sul sito ufficiale dell’organizzazione www.gpm1mc.wordpress.com e sui social della stessa.