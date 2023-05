Ciclismo, Parigi-Roubaix Espoirs 2023: percorso, favoriti e orario

Torna in questo 2023 dopo tre anni di assenza dal calendario la Parigi-Roubaix Espoirs. Versione ridotta per corridori under 23 e dei team continental della regina delle classiche del nord. In passato si sono aggiudicati questa corsa corridori del calibro di Tom Pidcock, Filippo Ganna (In foto), Mike Teunissen, Taylor Phinney, Bob Jungels tutti poi grandissimi protagonisti della categoria professionisti.

La corsa si disputerà affrontando i 165 chilometri che separano Le Cateau-Cambresis dal Velodromo di Roubaix, storica sede di arrivo anche della corsa dei professionisti. Saranno affrontati ventidue tratti di pavé per un totale di 35,2 chilometri da percorrere sulle temibili pietre, che renderanno la corsa durissima e imprevedibile. Saranno presenti due dei tre settori contrassegnati da 5 stellette di difficoltà: Mons en Pevele e il Carrefour de l’Arbre. Non sarà invece affrontata la terribile Foresta di Arenberg.

Tom Pidcock è stato nel 2019 l’ultimo vincitore della Parigi-Roubaix Espoirs e spera di ripetersi un giorno nella Parigi-Roubaix professionisti.

Parigi-Roubaix Espoirs 2023: orario di gara e come seguire la corsa

La Parigi-Roubaix Espoirs si correrà domenica 7 maggio con partenza alle ore 12:30. Non è prevista la trasmissione in chiaro su nessuna emittente nazionale e non sarà possibile vedere la corsa neppure in streaming su Eurosport.

Si potrà in ogni caso seguire la corsa sul sito ufficiale www.velo-club-roubaix.fr e su tutti i canali social ufficiali della manifestazione.

I favoriti per la vittoria

Per Stragenes

Stian Fredheim

Alec Segaert

Aivaras Mikutis

Lars Boven

Darren Rafferty

Tijl De Decker

Jordan Labrosse

Jesse Kramer

Warre Vangheluwe

Dario Belletta

Alessandro Romele