Brussels Cycling Classic 2023, diretta tv e streaming gratis. Dove vedere Ciclismo

Brussels Cycling Classic 2023 ecco dove vedere la classica belga in diretta tv e streaming live. Archiviato il Giro d’Italia e messi a riposo tutti i suoi favoriti è tempo di tanto ciclismo sparso in tutta Europa e in attesa del clou raprrsentato dal Tour de France.

La Brussels Cycling Classic 2023 è l’edizione numero 103 di una corsa molto amata nel nord Europa e nella capitale del Belgio. La partenza sarà da Etterbeek e l’arrivo a Brussels dopo 207 chilometri di battaglia. Non mancheranno le difficoltà tra muri e pavé e due passaggi sul mitico Kappelmuur a Gerardsbergen. Gli ultimi 20 chilometri molto tecnici potrebbero favorire chi avrà voglia di attaccare ma non è comunque da escludere un arrivo in volata.

I favoriti della corsa

Cacciatori di classiche, uomini da corse del nord e velocisti saranno impegnati nella ricerca della vittoria. Un percorso vario e variabile che non ha una sola tipologia di favorito ma che si presta a differenti interpretazioni.

Ecco chi sono gli uomini da dover assolutamente tener d’occhio:

Arnaud Demare

Tim Merlier

Jordi Meeus

Bryan Coquard

Biniam Girmay

Dries Van Gestel

Giacomo Nizzolo

Derek Gee

Max Walscheid

Marius Mayrhofer

Clement Venturini

Matteo Moschetti

Andrea Vendrame

Dove vedere Brussels Cycling Classic 2023 in diretta tv e streaming

La Brussels Cycling Classic 2023 si correrà domenica 4 giugno con partenza alle ore 10:30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta tv su Eurosport abbonandosi al servizio. La gara sarà trasmessa anche in live streaming sempre su Eurosport dopo aver scaricato l’App su uno dei tanti dispositivi mobili.

Brussels Cycling Classic 2022, le immagini della corsa dello scorso anno

Grande spettacolo la scorsa stagione con la vittoria di Taco Van Der Horn della Intermarché. Il corridore olandese ha regolato uno sprint a tre battendo Willems e Bayer. I tre corridori si erano avvantaggiati su un gruppetto di otto attaccanti precedendo il gruppo regolato allo sprint da Kristoff.