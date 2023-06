Dove vedere GP d’Aargau 2023: diretta tv e streaming gratis

Venerdi 9 giugno va in scena una delle classiche del ciclismo svizzero più attese, ecco dove vedere il GP d’Aargau 2023 in diretta tv e streaming live. Ben cinque squadre World Tour al via e diversi team Professional a rendere la lista dei partenti veramente interessante.

Si correrà in un percorso di 174 chilometri totali diviso in due circuiti da ripetersi più volte. Il primo circuito misura appena 8 chilometri e sarà affrontato senza nessuna difficoltà dal gruppo per quattro volte. Una sorta di trasferimento verso il circuito vero e proprio che misura circa 20 chilometri e che sarà percorso sette volte prima del passaggio finale sul traguardo. Si parte e si arriva da Leuggern, cittadina svizzera del Cantone d’Argovia.

Lo scorso anno ad aggiudicarsi la corsa è stato l’idolo di casa Marc Hirschi battendo in volata un gruppetto di cinque corridori in cui era presente anche il nostro Lorenzo Rota. Lo svizzero sarà presente anche al GP d’Aargau 2023 ed è uno dei corridori più attesi assieme all’altro portacolori elvetico Mauro Schmid.

GP d’Aargau 2023, i corridori più importanti al via

Michael Matthews

Sergio Higuita

Pello Bilbao

Lorenzo Rota

Marc Hirschi

Mauro Schmid

Benoit Cosnefroy

Jesus Herrada

Rui Costa

Biniam Girmay

Filippo Zana

Ion Izaguirre

Tim Wellens

Quinn Simmons

Maximilian

Schachmann

Dove vedere GP d’Aargau 2023 in tv e streaming

Il GP d’Aargau 2023 si correrà venerdi 9 giugno con partenza da Leuggern alle ore 13:45. Non è prevista la trasmissione in chiaro su nessuna emittente televisiva nazionale e neppure su Eurosport. Eventuali novità nella programmazione televisiva e in streaming saranno riportate negli aggiornamenti.

Sarà possibile seguire la corsa sul sito ufficiale della stessa e sui canali social:

www.gippingen.ch/

twitter.com/GP_Gippingen

www.facebook.com/radsporttage

Prosegue il periodo di avvicinamento al Tour de France attraverso tutta una serie di corse minori ma importantissime per il rodaggio fisico atletico dei corridori. Molto attesi anche il Delfinato e il Giro di Svizzera in cui si misureranno tutti i protagonisti del Tour.