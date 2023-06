Dwars door Het Hageland 2023 dove vedere: diretta tv, percorso e favoriti

Dwars door Het Hageland 2023 andrà in scena sabato 10 giugno 2023. Per la corsa ciclistica c’è comunque una grandissima attesa, soprattutto per vedere lo stato di forma di alcuni corridori in vista dei principali appuntamenti estivi, in particolar modo il Tour De France. Ma ecco tutte le info sulla gara.

Dwars door Het Hageland 2023, percorso e favoriti

In primis va detto che si tratta di una semiclassica appartenente alla Lotto Cycling Cup, che racchiude corse che si sviluppano sul territorio fiammingo e olandese. Il percorso è a dir poco insidioso e si articolerà in un doppio circuito, con dei veri e propri cinque tratti che si ripetono e che presentano anche delle difficoltà. Tra queste non può non esser ricordata la Cidatel, presente nell’ultimo chilometro, con la strada che inizierà a salire.

Ma quali potrebbero essere i favoriti? Dando uno sguardo a una startlist, i nomi potrebbero essere quelli di Van der Poel e di Kristoff, ma non possono ovviamente essere escluse le sorprese. Per quel che riguarda gli italiani, potrebbe senza alcun dubbio dire la sua Bonifazio, che è stato protagonista di un ottimo Giro d’Italia, con un quarto posto in quel di Caorle. Il corridore si è poi ritirato qualche giorno prima della fine, a causa di una bronchite.

Dwars door Het Hageland 2023, dove vedere

Dwars door Het Hageland 2023 sarà visibile sui canali Eurosport, disponibili anche sulle piattaforme Dazn, Now e Discovery Plus. La corsa si potrà comunque anche seguire su GCN+. Quest’ultimo è un servizio a pagamento di video streaming online sia in diretta che on demanda, dedicato al mondo del ciclismo, ma anche del triathlon. Partito come canale Youtube, ormai è un’app molto diffusa tra gli appassionati.