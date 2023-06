Giro di Svizzera 2023, dove vedere: diretta tv e streaming, percorso e favoriti

L’11 giugno prenderà il via il Giro di Svizzera 2023, corsa che servirà a capire come si avvicineranno alcuni corridori al Tour de France. Questo sarà, insieme al Giro del Delfinato, l’appuntamento più atteso del mese di giugno. Sicuramente il test sarà di quelli importanti e di livello, come testimoniato e dimostrato dal fatto che, lo scorso anno, in terra elvetica, il vincitore è stato Geraint Thomas.

Insomma, sarà senza alcun dubbio gara vera. Ad aprire e a chiudere le danze saranno due brevi cronometro, ma ci sarà spazio anche per le salite. Il pensiero va alla terza e alla quarta tappa, caratterizzate rispettivamente dagli arrivi in quota a Villars-sur-Ollon e a Leukerbad. La frazione regina però sarà la quinta, dove si toccheranno i 2312 metri. I favoriti? Intanto si rivedrà in gruppo Evenepoel, ritiratosi dal Giro causa Covid. Occhi però puntati anche su Bardet e Ayuso. La mina vagante potrebbe essere Van Aert, mentre a difendere i colori azzurri ci sarà Ganna.

Giro di Svizzera 2023, dove vedere in tv e in streaming

Il Giro di Svizzera 2023 sarà visibile sui canali Eurosport, più precisamente su Eurosport 2, disponibile sul bouquet Sky. Per quel che riguarda lo streaming, si potrà seguire la diretta su Sky Go, su Now, su Dazn e su Discovery Plus. Insomma, otto tappe dove lo spettacolo sarà senza alcun dubbio garantito.