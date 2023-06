Lefevere annuncia le prossime corse di Evenpoel. Il corridore tornerà subito protagonista in strada al Giro di Svizzera in programma dall’11 al 18 giugno. Il team manager della Soudal porterà per la corsa, al fianco di Remco i seguenti uomini: Kasper Asgreen, Mattia Cattaneo, James Knox, Tim Merlier, Mauro Schmid e Bert Van Lerberghe.

Non solo, Evenpoel sarà al via anche alla Clasica San Sebastian e ai Mondiali di Gaslow, poi prenderà parte alla Vuelta di Spagna. Nel suo programma stagionale, non è previsto quindi il Tour de France in partenza il prossimo mese. In chiusura di stagione sarà al via al Lombardia. Ricordiamo che Remco ritorna alle corse dopo il suo tanto discusso ritiro dal Giro d’Italia avvenuto nel mese di maggio intorno alla decima tappa per via della positività riscontrata al Covid.

Lefevere annuncia le prossime corse di Evenepoel. Le dichiarazioni sul Tour

Remco Evenepoel non sarà al via al Tour de France 2023. Proprio su quest’aspetto si è espresso il team manager Lefevere. Alle pagine di Het Laastse Nieuws, ha spiegato sul Tour: 2024 “Spero possa vincere la maglia gialla e possa essere uno degli attori principali della serie Netflix”. Il Tour 2024 pare quindi essere l’obiettivo più importante della prossima stagione ciclistica del corridore. Ma ora testa alla stagione in corso e vedremo se riuscirà il corridore a conquistare nuovi successi nelle prossime corse.