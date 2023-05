Lefevere bacchetta Bramati sul caso Evenepoel. Le scuse

Lefevere bacchetta Bramati sul caso Evenepoel che si è ritirato al Giro d’Italia. Nello specifico il corridore si è dovuto ritirare dopo una settimana di corsa dal Giro per aver riscontrato la positività al Covid. Il suo ritiro ha suscitato tante polemiche che ancora non si sono spente, nonostante il Giro sia terminato da pochi giorni. Al riguardo Lefevere ha bacchettato Bramati per non aver gestito l’uscita del corridore dall’evento nel modo in cui andava fatto, nel rispetto degli organizzatori e del pubblico della corsa rosa.

Lefevere bacchetta Bramati sul caso Evenepoel. Le dichiarazioni

Lefevere è stato uno dei grandi protagonisti del Giro d’Italia per le varie polemiche che ha generato in queste tre settimane. Protagonista come ds del suo team per il ritiro di Evenpoel, ha bacchettato Bramati per la gestione del suo ritiro. Al riguardo ha spiegato in un’intervista esclusiva rilasciata a Quibicisport: “Io e Tegner quel giorno non eravamo fisicamente presenti. Bramati ha commesso l’errore di non avvisare per tempo gli organizzatori del Giro. Mi dispiace ma siamo stati travolti anche noi dalla positività di Remco al covid e la situazione, a livello comunicativo ci è scappata un po’ di mano. Per questo ho chiesto scusa a Vegni che ha capito la situazione, chiudendo il caso”.

Non resta che attendere lo scorrere del tempo per scoprire ora quali saranno i nuovi obiettivi stagionali di Remco e a quali corse prenderà parte nei prossimi mesi.