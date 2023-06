Van Aert potrebbe lasciare il Tour appena nascerà suo figlio. Allarme nella Jumbo Visma

Van Aert potrebbe lasciare il Tour appena nascerà suo figlio. La sua scelta sta destando un po’ di allarme nella sua squadra, la Jumbo Visma. Infatti, il team non ha messo in contro questo evento, ma ha pensato al corridore per puntare alle vittorie di tappa, ma soprattutto per aiutare il suo compagno di squadra, Jonas Vingegaard a portare a casa la vittoria della Grande Boucle.

Van Aert potrebbe lasciare il Tour appena nascerà suo figlio. Le dichiarazioni

La Jumbo-Visma dovrà rivedere la strategia di squadra in vista del Tour de France? Il corridore Van Aert ha comunicato che vorrà stare vicino a Sarah in occasione del parto del suo secondogenito. Al riguardo il corridore ha spiegato: “Non ho intenzione di perdermi il parto. È per questo che ho detto che non tengo conto della classifica a punti? No, non per quello. Ma ovviamente prendo in considerazione che voglio essere con Sarah”.

Ricordiamo che il prossimo Tour de France prenderà il via il prossimo 1°luglio e avrà la classica durata di tre settimane, terminando quindi il 23 luglio dopo ben 21 tappe.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana, per scoprire se la Jumbo Vista cambierà o meno strategia per la corsa se Van Aert dovesse abbandonare la corsa anzitempo.