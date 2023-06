Groenewegen attacca l’UCI e si prepara per il Tour de France

Groenewegen attacca l’UCI dopo la squalifica ricevuta durante il Giro del Delfinato. Il velocista ha ricevuto una squalifica dopo la terza tappa della mini corsa a tappe, dopo diversi minuti dalla sua conclusione. Il velocista olandese che era giunto terzo sul traguardo è stato sanzionato per una spallata a Matevz Govekar. Il corridore non ha perso tempo e subito sui social ha commentato l’accaduto scrivendo un tweet: “Scusate UCI se ho usato i freni”. Lo stesso tweet è poi stato cancellato.

Groenewegen attacca l’UCI e parla del Tour de France

Il velocista olandese non ha mandato giù la squalifica nella terza tappa per una vistosa spallata. Ciò nonostante, il corridore ha sfruttato il Giro del Delfinato per affinare al meglio la sua condizione fisica in vista proprio del Tour de France in programma il prossimo mese, dal 1 al 23 luglio. Proprio sulla Grande Boucle, il corridore ha chiosato: “Le prime due giornate saranno subito molto difficili e quindi sarà importante essere pronti. Io comunque sto bene”.

Effettivamente, anche nella scorsa edizione del Tour de France, il corridore, come lui stesso ha ammesso, faceva molta meno fatica in salita. Non solo, una buona condizione fisica post Delfinato sarà utile anche per gli arrivi in volata dove sarà determinante arrivare mentalmente lucidi per evitare nuove squalifiche.

Non resta quindi che attendere ancora qualche settimana per gustarsi tutte le emozioni delle tre intense settimane di corsa del Tour de France.