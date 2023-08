Evenepoel ancora polemico sulla Vuelta: "Ogni giorno c'è un problema di sicurezza e mi sto un po' rompendo le p...."

Evenepoel ancora polemico sulla Vuelta che si sta correndo in questa prima settimana in territorio spagnolo. Il corridore è sempre più protagonista, non solo per le sue prestazioni in queste prime frazioni, ma anche per le numerose polemiche che ha sollevato su diverse tematiche. Questa volta è toccato al tema della sicurezza.

Il corridore è caduto dopo esser giunto al traguardo, non accorgendosi della presenza di una donna. Al riguardo come racconta Tuttobiciweb, il corridore ha spiegato: "Non c'era abbastanza spazio di decelerazione, neanche una cinquantina di metri, così mi sono ritrovato in mezzo a telecamere e staff vari. Mi auguro che la donna che ho urtato stia bene. Forse gli organizzatori non si aspettavano che ci sarebbe stato un tale sprint, fatto sta che ogni giorno c'è un problema di sicurezza e mi sto un po' rompendo le palle!".

Evenepoel ancora polemico sulla Vuelta. Le dichiarazioni

Evenepoel protagonista di numerose polemiche in questa prima settimana di corsa. Il corridore dopo l'episodio con la caduta ha puntato anche sull'ironia chiosando: "Ora ho qualche grammo di pelle in meno, è un piccolo aiuto per le prossime salite".

Il corridore intanto ha conquistato temporaneamente la maglia rossa e ora non resta che attendere le prossime frazioni per vedere come andranno le sue prestazioni e se riuscirà a mantenere la maglia fino all'ultima settimana della grande corsa a tappe, la Vuelta, in terra spagnola.