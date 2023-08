Giro del Friuli 2023: tutte le informazioni della corsa

Scatterà il giorno 31 agosto l'edizione numero 59 del Giro del Friuli 2023. Ecco tutte le informazioni sulla breve corsa a tappe italiana categoria 2.2 del calendario UCI che ha lanciato grandi nomi in passato. Quattro tappe tutte da seguire che promettono grande spettacolo nelle quali giovani promettenti potranno mettere in mostra tutto il proprio potenziale.

Il Giro del Friuli 2023 scatterà giovedi 31 agosto da Palazzolo dello Stella con la prima tappa di quattro frazioni che si preannunciano combattutissime e molto spettacolari e che si concluderanno domenica 3 settembre a Trieste. Per tutti i corridori ci sarà terreno su cui darsi battaglia grazie ad un percorso variegato in cui l'organizzazione non ha lesinato difficoltà e aspetto tecnico.

Ecco nel dettaglio le tappe dell'edizione numero 59 della breve corsa a tappe dell'est Italia:

31/08 tappa 1 Palazzolo dello Stella - San Giorgo di Nogaro 01/09 tappa 2 Rivoli di Osoppo - Colloredo di Monte Albano 02/09 tappa 3 Cordenons - Sauris di Sopra 03/09 tappa 4 Sesto al Reghena - Trieste

Una corsa che in passato ha lanciato giovani talenti che sarebbero poi diventati campioni di li a poco. Uno su tutti è certamente Tadej Pogacar (in foto in alto) che qui ha vinto nel 2018. Impossibile poi dimenticare anche i successi di Gilberto Simoni che prima di diventare per tutti il "Gibo" ha concluso vittoriosamente questa corsa nel 1991 e nel 1993. Una corsa che vede nel suo palmares anche il nome di Felice Gimondi (in foto sotto), ma anche di Danilo Di Luca e di ottimi corridori come Brambilla, Rosa, Polanc e Leknessund. Il Giro del Friuli 2023 si propone anche in questa edizione come una delle corse per giovani più importanti del lotto internazionale del ciclismo.

Giro del Friuli 2023: le squadre al via dell'edizione numero 59

squadra nazione categoria 1 Adria Mobil SLOVENIA CT 2 ATT Investment REPUBBLICA CECA CT 3 Basso Team Flanders BELGIO club 4 Biesse Carrera ITALIA CT 5 Cycling Team Friuli ASD ITALIA CT 6 Ljubljana Gusto Santic SLOVENIA CT 7 Team Colpack Ballan ITALIA CT 8 Team Felbermayr - Simplon Wels AUSTRIA CT 9 Team Lotto - Kern Haus GERMANIA CT 10 WSA KTM Graz p/b Leomo AUSTRIA CT

Saranno Biesse Carrera, Colpack Ballan e i padroni di casa del Team Friuli a rappresentare i colori dell'Italia in questa edizione del Giro del Friuli 2023, una rassegna molto più internazionale del solito in cui spiccano squadre provenienti da tutta l'Europa centrale. Tra i corridori più attesa senza dubbio spicca il nome di Jakub Otruba, il ceco campione nazionale a cronometro. Un corridore completo già capace di finire sul podio della generale a corse importanti come il Sibiu Tour e il Giro della Repubblica Ceca.

VIDEO. Giro del Friuli 2018: la vittoria di Tadej Pogacar