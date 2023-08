Giro del Portogallo 2023 diretta tv e streaming live. Dove vedere ciclismo

Classico appuntamento ciclistico di inizio agosto è quello con il Giro del Portogallo 2023, corsa a tappe in terra iberica che nel corso degli anni ha perso un pò del suo fascino pregresso. Resta comunque una corsa classificata 2.1 dal calendario UCI nella quale possono mettersi in mostra molti ciclisti e squadre del territorio.

Il Giro del Portogallo 2023 scatterà da Viseu il giorno 9 agosto 2023 con un prologo di 3,4 chilometri che servirà a delineare subito la classifica generale. Poi nove tappe in linea prima della cronometro conclusiva del 20 agosto a Viana do Castelo. Un percorso che annovera tanta montagna e un giorno di riposo fissato per 16 agosto. Prima di questo due tappe durissime con arrivi in quota che daranno una definizione netta alla classifica generale.

Ecco nel dettaglio le tappe del Giro del Portogallo 2023:

09/08 Prologue | Viseu - Viseu (ITT) 10/08 Stage 1 | Anadia - Ourém 11/08 Stage 2 | Abrantes - Vila Franca de Xira 12/08 Stage 3 | Sines - Loulé 13/08 Stage 4 | Estremoz - Castelo Branco 14/08 Stage 5 | Mação - Covilhã 15/08 Stage 6 | Penamacor - Guarda 16/08 GIORNO DI RIPOSO 17/08 Stage 7 | Torre de Moncorvo - Montalegre 18/08 Stage 8 | Boticas - Fafe 19/08 Stage 9 | Paredes - Mondim de Basto 20/08 Stage 10 | Viana do Castelo - Viana do Castelo (ITT)

In passato alcuni corridori italiani hanno saputo ben figurare sulle strade del Portogallo. A cavallo degli anni 2000 infatti Marco Serpellini e Massimiliano Lelli riuscirono ad imporsi nella classifica generale. Anche l'attuale commentatore e telecronista di Eurosport Wladimir Belli riuscì per due occasioni a finire sul podio finale nel 1997 e 1998. Attualmente non ci saranno italiani al via di questa edizione numero 84 della corsa portoghese.

I migliori corridori al via

1 MOREIRA Mauricio Glassdrive Q8 Anicolor 2 FIGUEIREDO Frederico Glassdrive Q8 Anicolor 3 CARVALHO Antonio ABTF Betão - Feirense 4 SOTO Antonio Jesús Euskaltel - Euskadi 5 BABOR Daniel Caja Rural - Seguros RGA 6 EULÁLIO Afonso ABTF Betão - Feirense 7 REIS Rafael Glassdrive Q8 Anicolor 8 MURGUIALDAY Jokin Caja Rural - Seguros RGA 9 GONZÁLEZ David Caja Rural - Seguros RGA 10 ORMISTON Callum Global 6 Cycling 11 SCHUURMANS Luuk Universe Cycling Team 12 BÁRTA Tomáš Caja Rural - Seguros RGA

Dove vedere Giro del Portogallo 2023 in tv e streaming

Il Giro del Portogallo 2023 si correrà dal 9 al 20 agosto 2023. Al momento non è prevista la trasmissione televisiva su nessuna emittente nazionale. Sarà però possibile seguire la corsa attraverso i canali social ufficiali dell'organizzazione: