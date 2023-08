Lieve malessere per Pogacar ai Mondiali dopo la gara

Lieve malessere per Pogacar ai Mondiali dopo la corsa

Pogacar si è classificato al terzo posto nel Mondiale di Glasgow evidenziando in un siparietto con Van der Poel oro mondiale nella corsa di ciclismo su strada) messa in evidenza su Oasport, tutte le e difficoltà che ha avuto durante la corsa. Ma quando ha avvertito un malessere nella zona interviste, l'ironia si è fatta da parte. Infatti, il corridore è stato subito portato via da un uomo dello staff. I più attenti appassionati dello sport si sono accorti subito della difficoltà del corridore, in quanto le stesse erano state notate proprio durante la corsa.

A distanza di qualche ora l'agente Alex Carera a oasport.it ha fatto una precisazione: "Ha soltanto fatto una battuta per far capire quanto era duro e difficile il percorso. Non ha avuto nessun malessere, sta bene. Ha dato il massimo ed era anzi molto contento di aver battuto Pedersen allo sprint."