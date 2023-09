Ciclismo, Europei Donne, programma, orari e diretta tv

Tutto pronto per gli Europei di Ciclismo che prenderanno il via da domani, mercoledì 20 settembre nei Paesi Bassi, ed in particolare nella regione del Drenthe. Ecco il programma dettagliato e gli orari per seguirli in diretta tv e streaming. Chi vincerà?

Ciclismo, Europei Donne in programma a Drenthe, in Olanda dal 20 al 24 settembre. La competizione maschile e femminile assegnerà ben 14 maglie, e sarà caratterizzata da 6 prove a cronometro, 2 cronostaffette e 6 prove in linea.

Questo il calendario completo relativamente alle gare delle donne e delle staffette a squadre miste:

Mercoledì 20 settembre

09:00 – Cronometro individuale donne junior

12:00 – Cronometro individuale donne U23

14:30 – Cronometro individuale donne élite

Giovedì 21 settembre

12:45 – Staffetta a squadre miste junior

15:30 – Staffetta a squadre miste élite

Venerdì 22 settembre

14:30 – Corsa in linea donne U23

Sabato 23 settembre

13:45 – Corsa in linea donne élite

Domenica 24 settembre

09:00 – Corsa in linea donne junior

Ciclismo, Europei Donne, dove vedere la corsa in diretta tv e info streaming

Domani prenderanno il via gli Europei di Ciclismo. Per tutti gli appassionati di ciclismo, ci sarà la possibilità di seguire l'evento in diretta tv? La risposta è si. Gli Europei di ciclismo su strada 2023 saranno trasmessi in diretta TV sui canali Rai e su Eurosport. Per gli utenti ci sarà la possibilità di seguire anche la diretta streaming video collegandosi alle piattaforme Rai Play, SkyGo, Now TV e DAZN. Ricordiamo che in questi ultimi casi si tratta di un servizio offerto in abbonamento e a pagamento.

Chi saranno i corridori che porteranno la vittoria a casa?