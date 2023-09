Laporte è il campione europeo di ciclismo

Il francese Christophe Laporte vince la prova in linea del campionato europeo di ciclismo, precedendo il belga Wout Van Aert, suo compagno di squadra alla Jumbo Visma. Diverse cadute per l'Italia, che chiude con tanta sfortuna la sua rassegna continentale.

Prosegue con il trionfo di Laporte al campionato Europeo di ciclismo l'anno magico della Jumbo Visma. La formazione neerlandese monopolizza il podio di Drenthe, completato da Van Aert e da Kooji, dopo aver monopolizzato i tre Grandi giri del 2023. Male l'Italia: con Ganna coinvolto in due cadute, il miglior azzurro è Trentin fuori dalla top ten.

Laporte vince il primo Europeo di ciclismo per la Francia, Italia sfortunata

Eppure, gli azzurri (già a quota 4 medaglie in questo Europeo) sembravano aver preso in mano le redini della corsa. Riassorbita la fuga a circa 30km dall'arrivo, sono proprio i due capitani italiani a condurre il gruppo. Il piemontese, però, viene coinvolto in una caduta (la seconda di giornata) perdendo i migliori e Trentin non riesce a entrare nell'ultima fuga di 10 uomini.

Van Aert non riesce a rimontare nel finale

Ci sono praticamente tutti i favoriti: Laporte, van Aert, Degenkolb, Pedersen e Kooji. Gli azzurri, invece, non riescono a rientrare. Laporte culla il sogno di diventare il campione europeo di ciclismo e a 12km dall'arrivo scatta. Pochi secondi di margine, che però gli sono sufficienti: perché sull'ascesa al Col du Vam, nel finale, il francese riesce a resistere alla rimonta di Van Aert, regalando alla Francia il primo successo europeo.