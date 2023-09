Europei Ciclismo convocati Italia: Bennati sceglie il primo folto gruppo

Con gli Europei di ciclismo alle porte arrivano anche i primi nomi dei convocati Italia diramati dal CT Daniele Bennati. Una lista abbastanza folta dalla quale poi verranno estrapolati i partecipanti alla gara in linea e a quella a cronometro. Si corre il 24 in Olanda

Europei Ciclismo convocati Italia. Il campionato europeo di ciclismo è alle porte e si correrà già a metà settimana la prova contro il tempo maschile per poi chiudere la competizione con la gara degli uomini domenica prossima. Si correrà infatti il giorno 24 settembre in Olanda con partenza da Assen, tradizionale località motociclistica.

Una corsa che dovrebbe sorridere ai velocisti e ai corridori capaci di esprimere tanta potenza e velocità su uno strappetto di poche centinaia di metri. Ci saranno tutti i migliori e il compito della nazionale di Bennati sembra veramente arduo, anche se questa corsa ha spesso sorriso ai nostri colori.

Europei ciclismo convocati Italia: Ganna il faro ma tante mezze punte

Daniele Bennati ha redatto una prima lista di nomi che sono già stati messi in preallarme e che organizzeranno gli impegni con il proprio club anche e soprattutto in relazione a questo prezioso appuntamento. La lista iniziale contiene 14 nomi ma potrebbe allargarsi ulteriormente per poi ridursi a 8 nomi per la corsa in linea e 2 per la prova a cronometro.

Ecco chi sono i ciclisti messi in pre-allarme da bennati:

Edoardo Affini (Jumbo Visma)

Vincenze Albanese (Eolo Kometa)

Davide Cimolai (Team Cofidis)

Alberto Dainese (DSM)

Filippo Ganna (INEOS)

Filippo Magli (Green Project Bardiani)

Luca Mozzato (Team Arkea Samsic)

Giacomo Nizzolo (Israel)

Stefano Oldani (Alpecin)

Andrea Pasqualon (Bahrain)

Salvatore Puccio (INEOS)

Matteo Trentin (UAE)

Diego Ulissi (UAE)

Elia Viviani (INEOS)

Quel che è certo è che Filippo Ganna, reduce dall'ottima impressione nel percorso della Vuelta 2023, dovrebbe essere il faro di questa nazionale. Ma occhio anche a Dainese fresco vincitore di una tappa in Spagna e ai soliti Trentin e Viviani.

Europei ciclismo convocati Italia: la tradizione azzurra in corsa

Il campionato europeo è stato per i colori azzurri una gara che spesso ha regalato soddisfazioni. Ecco i risultati della nostra nazionale in tutte le precedenti edizioni: