Dove vedere Super 8 Classic streaming gratis e diretta tv Rai Sport o Eurosport?

Dove vedere Super 8 Classic 2023 in diretta televisiva oppure in streaming live. Scopri tutte le informazioni sulla classica belga arrivata quest'anno alla sua edizione numero tredici. Tanti big al via di una corsa che ogni anni regala spettacolo e sorprese

Ecco dove vedere SUPER 8 Classic 2023 in diretta tv o streaming live. Sarà di nuovo Mathieu Van Der Poel contro Wout Van Aert, come tante volte quest'anno e come tante altre volte accadrà. I due più forti ciclisti da gare in linea si sfidano in questa classica del calendario UCI categoria Pro.

Percorso di 203 chilometri con partenza da Brakel ed arrivo ad Haacht. In mezzo diversi settori da pavé, asperità classiche delle strade del nord e ben diciassette muri che metteranno a dura prova le gambe di tutti i protagonisti. Tra i muri affrontati ci saranno quelli di Moskesstraat, Smeysberg, e Bekestraat, mentre l’ultimo, Hulstbergstraat, verrà superato a poco meno di 20 chilometri dalla conclusione.

SUPER 8 Classic 2023, i migliori ciclisti al via

PEDERSEN Mads DAN Lidl - Trek VAN AERT Wout BEL Jumbo-Visma VAN DER POEL Mathieu OLA Alpecin-Deceuninck LAPORTE Christophe FRA Jumbo-Visma BENOOT Tiesj BEL Jumbo-Visma VERMEERSCH Florian BEL Lotto Dstny WELSFORD Sam AUS Team dsm - firmenich WÆRENSKJOLD Søren NOR Uno-X Pro Cycling Team LAMPAERT Yves BEL Soudal - Quick Step KRISTOFF Alexander NOR Uno-X Pro Cycling Team WELLENS Tim BEL UAE Team Emirates KRAGH ANDERSEN Søren DAN Alpecin-Deceuninck TEUNISSEN Mike OLA Intermarché - Circus - Wanty STUYVEN Jasper BEL Lidl - Trek VERNON Ethan GBR Soudal - Quick Step

Dove vedere SUPER 8 Classic in tv e streaming

La gara SUPER 8 Classic si correrà sabato 16 settembre in Belgio. Non è prevista alcuna trasmissione in chiaro sulle reti televisive nazionali. Sarà possibile seguire l'evento in diretta su Eurosport 2 presente anche sulla piattaforma DAZN per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, GCN, NOW TV e Sky Go.

SUPER 8 Classic 2023: lo scorso anno show di Meeus in volata